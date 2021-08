DJ Citigroup vende unidade de consumo australiana ao NAB

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. vai vender as operações de consumo na Austrália ao National Australia Bank Ltd., o primeiro negócio da nova CEO, Jane Fraser, para tentar redefinir o posicionamento global do banco.

O NAB, um dos maiores quatro bancos da Austrália, vai pagar ao Citigroup A$250 milhões ($184 milhões) pela carteira de hipotecas, cartões de crédito e depósitos, anunciou o banco.