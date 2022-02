DJ Coca-Cola aumenta dividendo, quer recomprar ações

(DJ Bolsa)-- A Coca-Cola Co. disse esta quinta-feira que o conselho de administração aumentou o dividendo trimestral em 4,8%, para $0,44, contra $0,42, e a gigante de refrigerantes disse que pretende retomar as recompras de ações este ano.

O novo dividendo trimestral, de $1,76 por ano, representa uma yield de 2,89% com base no preço de fecho de quarta-feira de $60,90, acima dos 2,75%.