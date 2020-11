DJ Coca-Cola direcionou lucros de forma indevida para o estrangeiro

WASHINGTON(DJ Bolsa)-- A Coca-Cola Co. colocou demasiados lucros nas operações no estrangeiro em vez os direcionar para a casa-mãe norte-americana, sujeita a mais impostos, determinou um juiz de um tribunal fiscal dos EUA na quarta-feira.

O tribunal adotou a maior parte dos principais argumentos das autoridades dos EUA e a decisão marca um revés na estratégia fiscal internacional da empresa.