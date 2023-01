DJ Coca-Cola, PepsiCo investigadas por regulador do comércio dos EUA

(DJ Bolsa)-- A Comissão Federal do Comércio dos EUA, ou FTC, está a investigar uma possível discriminação de preços no mercado de refrigerantes norte-americano pela Coca-Cola Co. e a PepsiCo Inc.

Ainda numa fase preliminar, a investigação centra-se na infração de uma lei que proíbe os fornecedores de oferecerem preços vantajosos a clientes preferenciais ou num mercado geográ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.