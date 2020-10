DJ Coca-Cola: Receitas caíram no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- As receitas da Coca-Cola Co. caíram no terceiro trimestre, com a empresa a continuar sob pressão nos mercados exteriores aos EUA.

A empresa disse que o lucro foi de $1,74 mil milhões, ou $0,40 por ação. No período homólogo, o lucro líquido foi de $2,59 mil milhões, ou $0,60 por ação. A empresa registou um lucro ajustado de $0,55 por ação.