DJ Coinbase perde utilizadores e destaca destruição do mercado de criptos

(DJ Bolsa)-- A maior bolsa de criptomoedas dos EUA diz estar a perder utilizadores, o que reflete e contínua destruição do mercado de criptomoedas e o nervosismo dos investidores sobre ativos de maior risco.

A Coinbase Global Inc. disse no final de terça-feira que perdeu centenas de milhões de dólares no primeiro trimestre, o que levou as ações da empresa a caírem acentuadamente no pós-mercado.