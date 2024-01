DJ Comandante do Hezbollah morto em ataque de Israel no Líbano

ABU DHABI (DJ Bolsa)-- Um ataque aéreo israelita matou um alto comandante do Hezbollah no sul do Líbano na segunda-feira, aumentando as tensões na fronteira durante uma visita ao Médio Oriente do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que tenta evitar uma guerra mais alargada e discutir como será governada a Faixa de Gaza após os combates terminarem na região.

O Hezbollah disse que o comandante foi ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.