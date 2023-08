DJ Comércio global caiu pelo terceiro mês consecutivo em junho

(DJ Bolsa)-- Os fluxos comerciais globais caíram pelo terceiro mês consecutivo em junho, um sinal de que a economia global continua a abrandar à medida que as condições de crédito mais restritas pesam na procura por bens.

Um indicador do fluxo comercial de bens desenvolvido pelo The Wall Street Journal e publicado esta sexta-feira aponta para uma descida de 1,2% em cadeia, ajustada às variações sazonais ...