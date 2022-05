DJ Comissão Europeia espera acordo sobre petróleo russo dentro de dias

(DJ Bolsa)-- A União Europeia deve chegar a um acordo sobre um embargo contra o petróleo russo nos próximos dias, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esta terça-feira numa entrevista à CNBC durante o Fórum Económico de Davos.

"Espero que estejamos a falar sobre dias. O que estamos a ver é um ou dois Estados-membros sem fronteiras para o mar", disse Von der Leyen, notando que a instituiç...

