DJ Comissão Europeia prolonga prazo de investigação à fusão Fiat Chrysler-Peugeot

(DJ Bolsa)-- A Comissão Europeia prolongou esta terça-feira o prazo para a conclusão da investigação à fusão entre a Fiat Chrysler Automobiles NV e a Peugeot SA até 13 de novembro.

Em junho, o regulador abriu uma investigação aprofundada à possibilidade de a fusão reduzir a concorrência no mercado de carrinhas comerciais no espaço económico europeu.