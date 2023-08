DJ Commerzbank cria unidade de gestão de ativos para grandes patrimónios

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank disse esta terça-feira que transformou a unidade de gestão de ativos numa empresa autónoma, a Yellowfin Asset Management, para gerir grandes volumes de ativos.

Com mais de 10 mil milhões de euros ($11 mil milhões) em carteira, a Yellowfin vai focar-se nos investidores institucionais, clientes empresariais e indivíduos com alto património líquido com pelo menos 30 milhões ...