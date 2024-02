DJ Commerzbank espera aumento do lucro em 2024 apesar dos desafios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank prevê um aumento do lucro líquido este ano apesar dos desafios económicos, depois de as subidas de taxas de juro terem ajudado os resultados em 2023.

Em 2023, o lucro líquido cresceu cerca de 55% para 2,2 mil milhões de euros ($2,36 mil milhões). No quarto trimestre, o lucro líquido foi de EUR395 milhões, abaixo dos EUR472 milhões durante o mesmo período de 2022. Os ...