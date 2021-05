DJ Commerzbank está otimista sobre o outlook após surpresa do lucro do 1T

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG melhorou o outlook sobre as receitas para este ano depois de registar um lucro inesperado no primeiro trimestre, suportado por receitas robustas e provisões mais reduzidas.

O banco alemão espera agora que as receitas cresçam ligeiramente este ano, tendo anteriormente previsto uma queda ligeira. Os resultados operacionais devem ser positivos.