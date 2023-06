DJ Commerzbank nomeia Jens Weidmann para liderar conselho de supervisão

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank disse no final desta quarta-feira que o antigo presidente do Deutsche Bundesbank Jens Weidmann é o novo presidente do conselho de supervisão do banco.

Weidmann foi eleito de forma unânime para o cargo pelos membros do conselho de supervisão depois da assembleia-geral anual do banco. Weidmann substitui Helmut Gottschalk que não se candidatou para ser reeleito e saiu do conselho, disse o Commerzbank ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.