DJ Commerzbank passa a prejuízo no 2T com impacto de fatores extraordinários

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG passou a prejuízo no segundo trimestre, impactado por custos extraordinários, como as despesas relacionadas com a reestruturação.

O banco alemão disse esta quarta-feira que o prejuízo líquido do segundo trimestre foi de 527 milhões de euros ($625,7 milhões) face a um lucro de EUR183 milhões no período homólogo.