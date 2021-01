DJ Commerzbank planeia cortes de empregos e agências para melhorar rentabilidade

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG planeia cortar cerca de 10.000 empregos e fechar centenas de agências com o objetivo de cortar custos e aumentar a rentabilidade nos próximos anos.

O banco alemão disse esta quinta-feira que enviou uma proposta com a nova estratégia ao conselho de supervisão, que a irá discutir a 3 de fevereiro. Não foram ainda tomadas decisões.