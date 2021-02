DJ Commerzbank: Prejuízo trimestral sobe; pretende retomar dividendos em 2023

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG disse esta quinta-feira que o prejuízo líquido aumentou no quarto trimestre de 2020 e que pretende retomar o pagamento de dividendos em 2023.

O banco alemão reportou um prejuízo líquido de 2,70 mil milhões de euros ($3,27 mil milhões) no trimestre face a um prejuízo líquido de EUR97 milhões no período homólogo.