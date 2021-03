DJ Commerzbank: Presidente do conselho de supervisão demite-se

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG disse esta terça-feira que o presidente do conselho de supervisão do banco, Hans-Joerg Vetterm, vai demitir-se com efeitos imediatos por motivos de saúde.

O vice-presidente Uwe Tschaege vai assumir as tarefas do cargo até que seja selecionado um sucessor.

- Por Pietro Lombardi (pietro.lombardi@wsj.com)