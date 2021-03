DJ Commerzbank propõe novo presidente para conselho de supervisão

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG deve nomear Helmut Gottschalk como novo presidente do conselho de supervisão, e também pretende preencher rapidamente a vaga em aberto no conselho e reagendar a assembleia-geral que foi adiada na semana passada, disse o banco no domingo.

