DJ Commerzbank regista nova provisão na unidade polaca; mantém outlook para 2022

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG disse esta terça-feira que vai registar mais um encargo nos resultados operacionais do terceiro trimestre ao constituir uma nova provisão relacionada com a unidade polaca do banco, o mBank SA, mas afirmou que continua a prever um lucro líquido de mais de EUR1 mil milhões ($960,9 milhões) no total do ano, desde que a situação geopolítica e energética não se deteriore muito mais.

