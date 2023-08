DJ Commerzbank sobe previsões com aumento das taxas de juro a impulsionar lucros

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank reportou esta sexta-feira uma subida dos lucros no segundo trimestre, impulsionados pelas taxas de juro mais elevadas, e disse que espera uma margem financeira no total do ano acima do anteriormente previsto.

O banco alemão registou um lucro líquido de 565 milhões de euros ($618,6 milhões) no segundo trimestre, face a EUR470 milhões no período homólogo.

