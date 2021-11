DJ Commerzbank surpreende mercado com outlook positivo para 2021

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG superou amplamente as expectativas de lucro no terceiro trimestre e surpreendeu o mercado ao revelar que espera registar lucro em 2021.

O banco registou um lucro líquido de 403 milhões de euros ($467,9 milhões), contra um prejuízo de EUR60 milhões no mesmo período do ano anterior, superando significativamente a previsão de lucro do consenso da FactSet de EUR244,5 milhões.