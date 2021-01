DJ Commerzbank vai liquidar aproximadamente EUR1,5mM em goodwill

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG disse esta sexta-feira que espera liquidar totalmente o goodwill existente de aproximadamente 1,5 mil milhões de euros ($1,84 mil milhões) devido a níveis de taxas de juro na Europa e a outras condições de mercados piores

O goodwill é gerado quando uma empresa compra outra empresa por mais do que o valor dos seus ativos líquidos.