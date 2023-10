DJ Confrontos intensificam-se, Israel prepara invasão de Gaza

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TELAVIVE (DJ Bolsa)-- As tropas israelitas atacaram o sul de Gaza no domingo, antes da iminente invasão terrestre e num momento de grave crise humanitária e em que se intensificam os combates entre Israel e os militantes islâmicos na fronteira com o Líbano.

Diplomatas internacionais tentam encontrar uma solução para uma crise que ameaça incendiar o Médio Oriente.

