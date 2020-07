DJ Contas de Twitter de Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk terão sido pirateadas

(DJ Bolsa)-- As contas do Twitter dos multimilionários Bill Gates, Jeff Bezos e Elon Musk e de empresas de tecnologia, incluindo a Apple Inc. e a Uber Technologies Inc., parecem ter sido pirateadas na quarta-feira.

As contas de Musk, Gates, Bezos, da Apple e outras publicaram mensagens semelhantes solicitando que dinheiro para contas de criptomoeda. As mensagens receberam milhares de gostos antes de serem retiradas.