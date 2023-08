DJ Conversações de paz pela Ucrânia avançam com China envolvida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os esforços para forjar um consenso internacional em torno de um acordo de paz duradouro e justo para a guerra na Ucrânia avançaram no sábado, após conversações na Arábia Saudita entre altos responsáveis de 42 países, incluindo EUA, China, Índia e Ucrânia.

A Ucrânia e os seus apoiantes ocidentais lançaram as negociações como um esforço para reunir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.