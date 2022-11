DJ Conversações Renault-Nissan em impasse sobre propriedade intelectual - fontes

(DJ Bolsa)-- A Renault SA e a Nissan Motor Co. estão a enfrentar dificuldades para chegar a acordo sob a forma de reestruturar a aliança entre as duas firmas, com a propriedade intelectual entre os pontos de discórdia, dizem fontes próximas do processo.

Até agora, as discussões entre a Renault e a Nissan definiram as linhas gerais de um plano sob o qual a empresa francesa vai reduzir a participação atual ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.