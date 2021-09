DJ Coreia do Norte volta a testar mísseis balísticos na costa leste

SEUL (DJ Bolsa)-- A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos na costa leste do país esta quarta-feira, disseram autoridades sul-coreanas e japonesas, no segundo teste de armas de Pyongyang nos últimos dias.

Os mísseis caíram em águas internacionais entre a Coreia e o Japão. A distância percorrida e o tempo preciso do lançamento não foram divulgados pelos responsáveis sul-coreanos.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone