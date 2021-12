DJ CORREÇÃO: Acionistas da Shell aprovam fim da classe dupla de ações

(Corrige o artigo publicado às 1238 TMG. Ao contrário do que foi erradamente escrito, a Shell vai permanecer na bolsa de Amesterdão. Os acionistas da Shell aprovaram o fim da classe dupla de ações da Shell, não a cotação em duas bolsas.)

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell PLC disse esta sexta-feira que os acionistas aprovaram a alteração dos estatutos do grupo para simplificar a estrutura acionista.