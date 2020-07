DJ CORREÇÃO: Airbus passou a prejuízo no 2T devido ao impacto do coronavirus

(Corrige o segundo parágrafo da notícia publicada às 0600 TMG. O lucro da Airbus no segundo trimestre de 2019 foi de EUR1,16 mil milhões e não de EUR1,16 milhões. Segue a versão correta.

(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta quinta-feira que passou a um prejuízo líquido no segundo trimestre do ano e ainda não está em condições de apresentar projeções para o total de 2020.