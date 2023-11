DJ CORREÇÃO: Alemanha contraiu 0,1% no 3T, confirma leitura preliminar

(Corrige o terceiro parágrafo do artigo publicado às 0718 TMG. Os dados dos trimestres anteriores foram revistos para um crescimento no 2T e uma estagnação no 1T.)

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha contraiu 0,1% entre julho e setembro, confirmando as estimativas iniciais, com a maior economia europeia numa provável recessão, de acordo com os dados divulgados pelo instituto de estatísticas do país esta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.