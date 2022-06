DJ CORREÇÃO: Atividade dos serviços dos EUA abrandou para mínimo de 15 meses - ISM

(Corrige o título do texto publicado às 1500 TMG. O abrandamento da atividade dos serviços foi para um mínimo de 15 meses, não 15 anos.)

(DJ Bolsa)-- Os prestadores de serviços dos EUA viram um abrandamento da atividade em maio com a inflação elevada e os constrangimentos do lado da oferta e laborais a pesarem no setor, de acordo com uma sondagem de gestores de compras publicada esta sexta-feira.