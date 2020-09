DJ CORREÇÃO: Delta pretende adiar a receção de 40 aviões da Airbus - media

(Corrige o texto publicado às 0627 TMG, em que o título foi erradamente publicado em inglês.)

(DJ Bolsa)-- A Delta Air Lines Inc. está em negociações com a fabricante europeia de aviões Airbus SE para adiar a receção de pelo menos 40 aparelhos que deveriam ser entregues à transportadora norte-americana este ano, disse a Bloomberg na quarta-feira, citando fontes não identificadas.