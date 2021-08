DJ CORREÇÃO: EUA abrem em alta após S&P 500 e Nasdaq atingirem recorde - Mercados Globais

(Corrige o artigo dos Mercados Globais publicado às 1358 TMG que indicava erradamente que o índice FTSE 100 estava a negociar. O índice londrino encontra-se encerrado para um feriado. As cotações não foram atualizadas.)

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA avançam esta segunda-feira, depois de o S&P 500 e o Nasdaq Composite terem fechado em recordes.