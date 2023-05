DJ CORREÇÃO: Europa estabiliza em dia marcado por feriados - Mercados Globais

(Corrige o artigo publicado às 0755 TMG que indicava erradamente que o DAX se encontra encerrado. Alguns mercados financeiros estão encerrados para feriado na Alemanha, mas o mercado de ações está a negociar. O movimento dos mercados foi atualizado.)

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam estáveis esta segunda-feira, mas a negociação é contida devido aos feriados nos mercados do Reino Unido, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.