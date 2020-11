DJ CORREÇÃO: Europa mista com aproximação das eleições nos EUA - Mercados Globais

(Corrige o artigo publicado às 0838 TMG que indicava que o Stoxx Europe 600 seguia na linha de água. Devido a um problema no sistema não foi possível verificar os movimentos dos preços pelo menos durante uma hora após a abertura, de acordo com a operadora do índice, a Deutsche Börse Group. As cotações dos restantes índices não foram atualizadas.)

(DJ Bolsa)-- As praças europeias abriram mistas esta segunda-feira,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone