DJ CORREÇÃO: Exportações da Alemanha sobem menos que importações em janeiro

(Corrige o texto publicado às 0751 TMG. A variação dos dados indicados não é em cadeia mas sim homóloga. Segue a versão correta.)

(DJ Bolsa)-- As exportações da Alemanha subiram em janeiro, mas um ritmo inferior ao das importações, reduzindo o superavit comercial, disse o instituto de estatísticas Destatis esta sexta-feira.