DJ CORREÇÃO: Goldman Sachs apresenta lucros estáveis no segundo trimestre

(Corrige a notícia publicada às 1159 TMG. As receitas do Goldman Sachs no segundo trimestre foram de $13,3 mil milhões, não de $22 mil milhões.)

(DJ Bolsa)-- Os lucros do segundo trimestre do Goldman Sachs Group Inc. mantiveram-se estáveis face ao mesmo período do ano passado, conseguindo um melhor desempenho do que os bancos comerciais que viram os lucros afundar devido ao impacto do coronavírus.