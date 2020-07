DJ CORREÇÃO: Lloyds passa a prejuízo antes de impostos no 1S por imparidades

(Corrige o terceiro parágrafo do texto publicado às 0718 TMG. A queda mencionada verificou-se na margem financeira, não no lucro líquido.) O Lloyds Banking Group PLC disse esta quinta-feira que registou um inesperado prejuízo antes de impostos na primeira metade do ano, depois de ter assumido uma elevada imparidade relativa à pandemia de coronavírus. O banco disse que as perspetivas continuam altamente incertas.

