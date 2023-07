DJ CORREÇÃO: Microsoft, Activision Blizzard prolongam prazo para fusão de $75mM

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(Corrige o terceiro parágrafo do texto publicado às 1331 TMG. As empresas aumentaram a taxa de rescisão de $3 mil milhões para $3,5 mil milhões caso a transação seja anulada depois de 29 de agosto, não antes.)

(DJ Bolsa)-- A Microsoft e a Activision Blizzard chegaram a acordo para prolongar o prazo da fusão de $75 mil milhões até meados de outubro, um passo que vai permitir que as empresas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.