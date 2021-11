DJ CORREÇÃO: Preços no produtor alemães crescem ao ritmo mais elevado em 70 anos

(Corrige o título do artigo publicado às 0813 TMG. O IPP da Alemanha cresceu ao ritmo mais rápido em 70 anos, não 60 anos.)

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no produtor da Alemanha cresceu 18,4% em outubro face ao período homólogo, disse o Destatis esta sexta-feira.

Esta foi a maior subida homóloga desde novembro de 1951, disse o Destatis.