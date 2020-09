DJ CORREÇÃO: Produção industrial da Alemanha desacelerou em julho

(Corrige a notícia publicada às 0655 TMG (-3 horas em Brasília). Corrige os valores da produção industrial total no segundo e terceiro parágrafos.)

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha aumentou pelo terceiro mês consecutivo em julho, mas a recuperação perdeu força, disse o escritório federal de estatísticas Destatis esta segunda-feira.