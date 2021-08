DJ CORREÇÃO: Reservas de crude dos EUA sobem inesperadamente - DOE

(Corrige o primeiro parágrafo do texto publicado às 1521 TMG. As reservas de crude dos EUA aumentaram, não caíram. As cotações não foram alteradas.)

(DJ Bolsa)-- Os inventários de crude dos EUA aumentaram inesperadamente na semana passada, mesmo depois de a atividade das refinarias ter subido, de acordo com dados desta quarta-feira do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.