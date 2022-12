DJ CORREÇÃO: SEC pondera revolucionar regulamentação de Wall Street - WSJ

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(Corrige o artigo publicado às 1721 TMG. No terceiro parágrafo, o discurso do presidente da SEC, Gary Gensler, sobre uma série de possíveis mudanças regulatórias aos mercados de ações foi feito em junho, não julho.)

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Securities and Exchange Commission sinalizou esta quarta-feira que quer emitir quatro propostas na próxima semana para tornar o mercado de ações ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.