DJ CORREÇÃO: Vacina da Sanofi para a gripe recebe autorização da Comissão Europeia

(Corrige o artigo publicado às 0741 TMG que dizia que a Sanofi fez o anúncio esta quinta-feira. A farmacêutica fez o anúncio no final de quarta-feira.)

(DJ Bolsa)-- A Sanofi SA disse no final de quarta-feira que a Comissão Europeia autorizou a comercialização da Supemtek, uma vacina recombinante para a gripe em adultos com 18 anos ou mais.