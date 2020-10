DJ CORREÇÃO: Vendas da 3M aumentam mas lucros caem no terceiro trimestre

(Corrige a notícia publicada às 1115 TMG no segundo parágrafo. O lucro por ação do mesmo período do ano passado foi de $2,72, não $2,75)

(DJ Bolsa)-- A 3M Co. disse que as vendas subiram no trimestre de setembro, apesar de o lucro ter recuado, uma vez que as despesas cresceram e as vendas dos produtos que servem as indústrias afetadas pela pandemia da Covid-19 continuaram a recuar.