DJ Corte de produção saudita pode ter custo elevado

VIENA (DJ Bolsa)-- A Arábia Saudita decidiu reduzir 10% da produção petrolífera para tentar aumentar os preços, o que pode acabar por ter um custo bastante elevado.

Após alertar os especuladores de que a OPEP+ iria cortar novamente a produção, o ministro da Energia saudita, Príncipe Abdulaziz bin Salman, anunciou no domingo que a maior exportadora do mundo vai retirar 1 milhão de barris à... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.