DJ Credit Suisse: Acionista de referência vende totalidade da participação - media

(DJ Bolsa)-- Um antigo acionista de referência do Credit Suisse Group AG, a Harris Associates, vendeu a totalidade da participação no banco, avançou o Financial Times, citando comentários do vice-presidente e CFO da firma, David Herro.

-- Herro questionou o futuro do negócio do Credit Suisse, acrescentando que é melhor investir noutros locais de um setor que está a gerar liquidez, enquanto o banco suí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.