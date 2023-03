DJ Credit Suisse: Ações disparam após empréstimo do banco central

(DJ Bolsa)-- As ações do Credit Suisse Group AG recuperam significativamente esta quinta-feira, depois de o banco ter dito que vai recorrer ao banco central do país para receber uma injeção de até 50 mil milhões de francos suíços ($53,7 mil milhões).

Há momentos, as ações do Credit Suisse disparavam 23,2% para CHF2,09, depois de terem registado vários mínimos histó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.