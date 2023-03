DJ Credit Suisse: Ações voltam a afundar mesmo após empréstimo do BNS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações do Credit Suisse Group AG retomaram a descida esta sexta-feira, apesar do empréstimo concedido pelo Banco Nacional da Suíça, ou BNS, num momento em que os problemas na banca norte-americana continuam.

Às 1232 TMG, as ações desciam 12% para CHF1,78. O rival UBS Group AG perdia 1,2%, enquanto a maioria da restante banca europeia também caía.

A ...